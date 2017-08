Uber får ny toppsjef

Etter tre dagar med møter, stemte Ubers styre for å tilsetje Khosrowshahi seint søndag kveld.

Khosrowshahi har vore administrerande direktør for Expedia sidan august 2015. Nettstaden er eitt av dei største reisebyrdene i verda.

Han erstattar tidlegare administrerande direktør og grunnlegger Travis Kalanick. Den nye sjefen får i oppgåve å endre kulturen i Uber som har omfatta seksuell trakassering og påstandar om bedrag og bedriftsspionasje. Uber har også tapt millionar av dollar kvart kvartal samtidig som selskapet fortset å ekspandere og investere i sjølvkøyrande bilar.

Uber finst i dag i 70 land, også Noreg, og opererer i meir enn 500 byar. Tenesta er blitt forboden fleire stader.

I mai blei det kjent at amerikanske styresmakter etterforskar Uber for å ha brukt hemmeleg programvare for å kunne operere i område dei var utestengt frå.

