Tysk sjukepleiar er mistenkt for ytterlegare 84 drap

40 år gamle Niels Högel innrømde under rettssaka å ha gitt dødelege dosar med hjartemedisin til rundt 90 svake, eldre pasientar ved sjukehuset der han jobba i åra 2003 til 2005.

Rundt 30 av pasientane døde, men retten fann ikkje at det låg føre nok bevis til å kunne dømme han for meir enn to av dødsfalla.

Etter omfattande etterforsking av hundrevis av dødsfall ved sjukehuset Delmenhorst nær Bremen i Nordvest-Tyskland der han jobba, konkluderte politiet i fjor med at Högel truleg hadde tatt livet av minst 43 pasientar.

Måndag opplyste politisjefen i Oldenburg, Johann Kühme, at det er funne bevis for at han drap ytterlegare 84 pasientar, i tillegg til dei to drapa han er dømt for.

Politiet ser ikkje vekk frå at Högel kan ha enda fleire liv på samvitet, men at det ikkje lar seg gjere å finne bevis for dette sidan dei døde blei kremert.

Tyske medium omtaler no Högel som den verste massemordaren i den moderne historia til landet.

