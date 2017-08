Noregs konsul i Houston: – Ingen nordmenn i utsette område

– Per no er store deler av Houston utsett og berørt av vassmassane, men vi kjenner ikkje til at det er nordmenn i spesielt utsette område, opplyser konsul Ingunn M. Oudia i ein e-post til NTB søndag kveld.

Generalkonsulatet går ut frå at det er mellom 5.000 og 6.000 nordmenn busett i området.

– Dette er for det meste nordmenn som er her på grunn av jobb. Dei fleste av dei har vore her ei god stund og er kjent med lokale forhold, opplyser konsulen.

Oudia seier oljebyen med sine noko over to millionar innbyggjarar har god erfaring med å handtere slike situasjonar.

– Lokale styresmakter gjer ein god jobb med å redde personar frå overfløymde område, skriv ho.

Generalkonsulatet rår alle å halde seg innandørs og følgje lokale råda og retningslinjene til lokale styresmakter. Ho seier det ikkje er mogleg å bevege seg rundt i byen ved Mexicogolfen, sidan dei fleste gatene er stengt grunna vassmengdene.

– Dette vêret kjem til å vare i to-tre dagar til – så nordmenn i området – som alle andre, må vere tolmodige og halde seg innandørs. Vi kan ikkje gjere anna enn å vente på at det skal gi seg, skriv den norske konsulen.

