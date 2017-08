Kenya forbyr plastposar

Forbodet omfattar bruk, produksjon og import av plastposar. Det blir gjort unntak for plastposar som blir framstilt til industriell bruk.

Regjeringa i Kenya har forklart forbodet med at plastposar øydelegg miljøet, blokkerer kloakkrøyr og at posane ikkje blir brotne ned i naturen.

Produsentar av plastposar har kritisert lova og meiner den fører til nedlegging av arbeidsplassar. Men miljøvernminister Judi Wakhungu seier forbodet vil skape nye og fleire arbeidsplassar ved å produsere posar laga med miljøvennleg materiale.

Fleire afrikanske land, blant dei Kamerun, Guinea-Bissau, Mali, Tanzania, Uganda, Etiopia, Mauritania og Malawi, har allereie innført eller kunngjort tilsvarande forbod.

FNs miljøprogram UNEP anslår at kenyanske supermarknadar aleine står for utdeling av rundt 100 millionar plastposar i året.

Plastposar utgjer stor skade på miljø og helse, meiner UNEP, som viser til at plastposar tar liv av fuglar, fisk og andre dyr som feilaktig et dei fordi dei trur at det er mat. Plastposar øydelegg også landbruk, forureinar turiststader og skaper grobotn for mygg, peiker UNEP på.

Verdshava blir årleg tilført 8 millionar tonn plast. Om utviklinga held fram som den har gjort fram til no, vil det innan 2050 vere meir plast enn fisk i hava, ifølgje UNEP.

