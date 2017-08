Isolerte innbyggjarar blir redda med helikopter frå vassmassane i Houston

Tusenvis av menneske har måtta søke tilflukt på hustak og andre høgareliggjande stader i påvente av hjelp for å sleppe unna vassmassane i USAs fjerde største by Houston.

Dei to største flyplassane i byen har måtta stengje, og to sjukehus er evakuerte. Ein lokal fjernsynsstasjon har også måtta stengje, og fleire av vegane ut av byen ligg under vatn. Hustak er rivne av, bubilar er snudde på hovudet og fleire hundre tusen husstandar er straumlause.

Det nasjonale orkansenteret varslar at det kan komme endå meir regn.

Mannskapsstyrke på 4.000

Redningsarbeidarane har så mykje å gjere at dei ikkje har klart å handtere alle ropa om hjelp frå folk som er stranda. Texas' guvernør Greg Abbott har derfor gitt ordre om å sende ytterlegare 1.000 mannskap frå nasjonalgarden til Houston for å assistere i redningsarbeidet måndag. Frå før assisterer ein styrke på 3.000 personar.

Styresmaktene i Houston ber privatpersonar hjelpe til i evakueringa.

Samtidig har fleire hundre menneske fått ordre om å evakuere i Houstons sørvestlege forstad Fort Bend County. Der fryktar styresmaktene at demningane langs Brazos-elva skal bryte saman og fløyme utover området med det lokale styresmakter omtalar som ein «800-årsflaum». Til no har folk i området blitt evakuerte på frivillig basis.

Fem menneske er hittil meldt omkomme som følgje av herjingane til ekstremvêret Harvey, men berre tre av dødsfalla er så langt bekrefta av styresmaktene.

Senteret for uvêret hadde natt til måndag flytta seg aust for Victoria i Texas og rundt 20 mil søraust for Houston. Det er venta at Harvey bevegar seg utover havet i løpet av måndag og tysdag.

Ber om bistand

Nødetatane i Houston har på 15 timar fått 56.000 oppkall frå innbyggjarar som har bedt om hjelp. Det er sju gonger meir enn talet på oppkall på ein ordinær dag.

Så langt er meir enn 2.000 redningsoppdrag utført. 600 båtar er sette inn i evakueringa. Delstatsmyndigheitene i Louisiana og Florida har sendt båtar til dei flaumramma områda.

500 spesialkøyretøy og 14 helikopter er sett inn i redningsarbeidet. Styresmaktene oppgir at Harvey har forårsaka skadar for fleire milliardar dollar.

President Donald Trump reiser til Texas tysdag, opplyser Det kvite hus.

Ingen nordmenn ramma

Det norske generalkonsulatet i Houston har ikkje fått opplysningar om at det er nordmenn i dei hardast ramma områda.

– Per no er store delar av byen utsett og ramma av vassmassane, men vi kjenner ikkje til at det er nordmenn i spesielt utsette område, opplyser konsul Ingunn M. Oudia i ein e-post til NTB. Generalkonsulatet går ut frå at det bur mellom 5.000 og 6.000 nordmenn i området.

Oudia seier oljebyen med sine noko over to millionar innbyggjarar har god erfaring med å handtere slike situasjonar.

– Dette vêret kjem til å vare i to-tre dagar til så nordmenn i området, som alle andre, må vere tolmodige og halde seg innandørs. Vi kan ikkje gjere anna enn å vente på at det skal spakne.

Nedbørsrekord

Harvey er den kraftigaste orkanen som har ramma USA på 13 år og den kraftigaste som har slått til mot Texas sidan 1961.

Det var venta 116 centimeter nedbør, mens enkelte stadar risikerer så mykje som 127 centimeter, ifølgje meteorologane.

– Mengda og intensiteten i dette regnet er utan sidestykke, og det resulterer i katastrofal flaum, heiter det i ei fråsegn frå The National Weather Service.

