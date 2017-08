Indisk guru dømt til 20 års fengsel for valdtekt

Guruen og sektleiaren Gurmeet Ram Rahim Singh (50) sat på golvet i rettssalen og gret då straffeutmålinga vart kunngjort måndag, tre dagar etter at han vart kjent skuldig i å ha valdteke to kvinnelege tilhengarar.

Det braut ut opptøyar i Panchkula nordvest for hovudstaden New Delhi etter at han vart kjent skuldig fredag. 38 personar vart drepne og over 250 skadde, og frykta har vore stor for at noko liknande ville skje måndag.

Ein sikkerheitsstyrke på 30.000 politifolk og halvmilitære styrkar heldt derfor vakt i ei rad byar og landsbyar i den indiske delstaten Haryana for å avverje nye opptøyar i samband med straffeutmålinga.

Portforbod

Byen Rohtak, der Singh har sete varetektsfengsla, vart nærmast avsperra i frykt for at det også der skulle bryte ut opptøyar i regi av Singhs tilhengarar. Styresmaktene innførte portforbod i byen Sirsa, der titusenvis av Singh-tilhengarar oppheld seg ved hovudkvarteret til sekta.

Beredskapen vart også skjerpa i nabodelstaten Punjab og i New Delhi, og over 900 tilhengarar av sekta, blant dei fleire leiarar, er arresterte av politiet for å hindre uro og vald.

Anonymt brev

Valdtektsskuldingane vart først sette fram i eit anonymt brev i 2002, som vart sendt til dåverande statsminister Atal Behari Vajpayee. Kvinna skulda også Singh for å ha valdteke fleire andre kvinner i hovudkvarteret til sekta som han leier.

50 år gamle Singh leier Dera Sacha Sauda, ei interreligiøs sekt som vart etablert i 1948. Sekta hevdar sjølv å ha 60 millionar tilhengarar i India og i utlandet.

