Harde samanstøyt under demonstrasjon i Berkeley

Høgreorienterte Trump-tilhengjarar skulle etter planen halde ein demonstrasjon under slagordet «Nei til marxisme i USA» i Berkeley i California søndag, men avlyste denne med tilvising til frykt for eiga sikkerheit.

Mange samla seg likevel i Martin Luther King Jr Civic Center Park i Berkley, for å halde det dei kalla ein «Demonstrasjon mot hat».

Eit stort politioppbod sørgde til å begynne med for at alt gjekk roleg for seg, heilt til hundrevis av svartkledde motdemonstrantar braut sperringane og ropte slagord som «Nei til Trump, nei til Ku Klux Klan, nei til fascistar» og «Dra heim nazistar».

Fleire av motdemonstrantane var maskerte, og seks blei skadd i samanstøytane, før politiet fekk kontroll over situasjonen og skilte dei to gruppene.

14 menneske blei arrestert under uroa, dei fleste av dei for å vere maskerte og væpna med stokkar og andre potensielle våpen.

(©NPK)