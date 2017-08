Frankrike og Tyskland vil ha ny skatt for internettselskap

– Vi vil legge fram ein ny skatteplan saman med Tyskland på neste finansministermøte i Tallinn i midten av september for å skattleggje teknologigigantar, inkludert Google, Apple, Facebook og Amazon, sa den franske finansministeren Bruno Le Maire i ein Facebook Live-chat søndag.

Landa foreslår å bruke inntektene til selskapa som referansepunkt for eit passande skattenivå slik at dei kan betale det dei bør til skattestyresmaktene i alle land der dei tener pengar.

Le Maire innrømde samtidig at liknande forslag allereie var gjort på EU-nivå og i OECD utan suksess.

Internettselskapa er blitt kritisert i Europa for å bruke finansinstrument som gjer det mogleg å gi opp forteneste i land med lågast skattesats, sjølv når den er opptent andre stader i Europa.

Le Maires kommentarar kjem etter at Google nyleg slapp å betale over 10 milliardar kroner i skatt pålagt av franske styresmakter etter at ein domstol bestemt at det irske dotterselskapet til det amerikanske selskapet ikkje var skattepliktig i Frankrike.

Den franske presidenten Emmanuel Macron har lova å ta opp kampen med amerikanske internettgigantar under valkampen med tilvising til at det skapte frustrasjon rundt globalisering og var urettferdig i forhold til europeiske selskap.

