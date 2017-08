Flaumen i Houston er den verste i byen nokosinne

Tusenvis av menneske har måtta søke tilflukt på hustak og andre høgareliggjande stader i påvente av hjelp for å sleppe unna vassmassane i USAs fjerde største by Houston. Flyplassar og vegar er stengde, og folk må evakuerast med helikopter.

Ifølgje meteorologar vil flaumen bli verre dei nærmaste dagane, før den langsamt trekkjer seg tilbake når Harvey omsider flytter seg og blir svekt.

2.000 menneske er så langt redda frå flaumen i byen, og redningsmannskap var måndag ettermiddag ute på i alt 185 redningsoppdrag. Framleis ringjer folk nødnummeret for å varsle at dei sit fanga i overfløymde bustader og med vatn på alle kantar.

Vasstanden i enkelte område er no så høg at den har nådd taket på einetasjes hus.

600 båtar er sette inn i evakueringa, og både Louisiana og Florida har sendt båtar til dei flaumramma områda.

I tillegg blir det brukt 500 spesialkøyretøy og 14 helikopter for å redde folk ut. Styresmaktene oppgir at Harvey har forårsaka skadar for fleire milliardar dollar.

President Donald Trump reiser til Texas tysdag, opplyser Det kvite hus. Måten han taklar katastrofen på, blir sett på som ein viktig test for den amerikanske presidenten.

Tusenvis til senter

Måndag hadde 5.500 menneske søkt tilflukt i evakueringssenter, og talet er venta å stige raskt, ifølgje Houstons ordførar Sylvester Turner.

Det er frykt for at så mange som 30.000 personar vil trenge mellombels innkvartering.

Dei to største flyplassane i byen har måtta stengje, og to sjukehus er evakuerte. Ein lokal fjernsynsstasjon har også måtta stengje, og fleire av vegane ut av byen ligg under vatn. Hustak er rivne av, bubilar er snudd på hovudet og fleire hundre tusen husstandar er straumlause.

Måndag måtte styresmaktene opne ventilar i to vassreservoar for å hindre at strukturar som er berekna for ein såkalla «tusenårsflaum», bryt saman.

Dei flaumkontrollerande vassreservoara skal hindre at Houston sentrum blir overfløymd. Det at noko av vatnet blir sloppe ut, vil kunne føre til at hus i nærleiken blir sett under vatn, og styresmaktene fryktar at også hus langs elva Buffalo Bayou blir ramma ettersom den allereie har gått over sine breidder.

Mannskapsstyrke på 4.000

Redningsarbeidarane har så mykje å gjere at dei ikkje har klart å handtere alle ropa om hjelp frå folk som er stranda. Texas' guvernør Greg Abbott har derfor gitt ordre om at ytterlegare 1.000 mannskap frå nasjonalgarden skal sendast til Houston for å hjelpe til i redningsarbeidet. Frå før assisterer ein styrke på 3.000 personar.

Styresmaktene i Houston har også bedt privatpersonar hjelpe til i evakueringa.

Samtidig har fleire hundre menneske fått ordre om å evakuere i Houstons sørvestlege forstad Fort Bend County. Der fryktar styresmaktene at demningane langs Brazos-elva skal bryte saman og fløyme utover området med det lokale styresmakter omtaler som ein «800-årsflaum». Til no har folk i området blitt evakuerte på frivillig basis.

Fem menneske er hittil meldt omkomme som følgje av herjingane, men berre tre av dødsfalla er så langt bekrefta av styresmaktene.

Det er også komme meldingar om plyndring, og fire personar er så langt blitt arrestert.

– Dersom nokon prøver å utnytte borgarar som allereie er blitt ramma av moder natur, kan de vere sikre på å bli arrestert, åtvara Houstons politisjef Art Acevedo på ein pressekonferanse måndag.

Ingen nordmenn

Det norske generalkonsulatet i Houston har ikkje fått opplysningar om at det er nordmenn i dei hardast ramma områda. Ein reknar med at det bur mellom 5.000 og 6.000 nordmenn i området

Harvey er den kraftigaste orkanen som har ramma USA på 13 år og den kraftigaste som har slått til mot Texas sidan 1961.

– Mengda og intensiteten i dette regnet er utan sidestykke, og det resulterer i katastrofal flaum, heiter det i ei fråsegn frå The National Weather Service.

Dei neste dagane kan det komme ytterlegare 50 centimeter regn, på toppen av 76 centimeter som kom mange stader gjennom helga. Nokre av dei mest utsette stadene aust for Houston fekk måndag 15 centimeter regn i timen.

Senteret for uvêret hadde måndag flytta seg aust for Victoria i Texas og rundt 20 mil søraust for Houston. Det er venta at Harvey beveger seg utover havet i løpet av måndag og tysdag.

.

(©NPK)