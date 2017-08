Danske barn trivest betre i fosterfamilie enn på institusjon

Det er konklusjonen i ein rapport frå det danske barne- og sosialdepartementet. Over ni av ti barn og unge svarte at dei har det bra i sin fosterfamilie.

Rapporten viser også at trivselen ikkje er like høg blant barn og unge som bur på døgninstitusjonar. Her svarer 60 prosent at dei er fornøgd med der dei bur.

Barne- og sosialminister Mai Mercado synest det er naturleg at det er forskjellar mellom barn og unge i fosterfamiliar og døgninstitusjonar.

– Det kan kjem av at dersom ein er på døgninstitusjon så har ein vanlegvis tyngre problem i bagasjen. Det er også vanleg at dei er i kontakt med behandlingssystemet, seier den danske statsråden.

I 2015 var rundt 13.500 barn og unge i alderen 0 til 17 år i Danmark plassert utanfor heimen.

