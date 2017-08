Dødstalet i Sierra Leone dobla den siste veka

Det var tidlegare meldt rundt 500 døde etter eit jordskred 14. august, mens dei fleste av dei 600 sakna var antatt omkomne. No seier lokale leiarar at over 1.000 menneske har mista livet i det som blir omtala som ein av dei verste flaumkatastrofane i Afrika nokon gong.

– Over 1.000 menneske mista livet, og vi vil aldri vite det nøyaktige talet, seier Elenoroh Jokime Metzger, leiar for ei kvinnegruppe i ein forstad til hovudstaden Freetown der jordskredet fant stad.

– Vi sørgjer over tapet av det som kan vere over 1.000 av våre landsmenn. Vi er tvungne til å finne årsaka til denne tragedien så vi kan forhindre at det skjer igjen, seier den pensjonerte biskopen Arnold Temple.

Jordskredet og flaumen var eit resultat av store mengder nedbør i området. Søk går føre seg framleis to veker etter tragedien, men store mengder nedbør hindrar leitemannskapet. I fleire område er det framleis fare for nye skred.

