Åkesson krev at statsminister Löfven går av

Søndag kveld kom det for dagen at Stefan Löfvens statssekretær Emma Lennartsson hadde fått opplysningar om moglegheita for ein datalekkasje allereie i februar 2016, heile ti månader tidlegare enn det som har vore kjent til no.

– Eg trur ikkje på noko av det som kjem frå regjeringa i denne saka, seier Sverigedemokraternas leiar Jimmie Åkesson til SVT.

Han beskriv det som utenkjeleg at statssekretæren visste om dette utan å informere sin sjef, statsministeren.

– Eg trur han fekk opplysningar om IT-skandalen mykje tidlegare enn det han har innrømt. Det er på tide at Löfven går av, seier Åkesson.

Han lovar å ta opp spørsmålet så snart Riksdagen kjem saman om eit par veker.

Våren 2015 sette det svenske transporttilsynet ut drifta av sine serverar til IBM i Irland. Utanlandske IT-teknikarar utan klarering fekk dermed tilgang til personlege opplysningar om hundretusenvis av svenskar.

Löfvens ofra i juli to statsrådar, men verna forsvarsminister Peter Hultqvist. Fleire parti vurderer mistillitsforslag i Riksdagen, men det er uklart om det er reelle truslar eller tomme ord.

