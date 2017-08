Vitne melder at 14 er drepne i flyangrep i Jemen

Augevitne fortel at angrepa blei utført gjennom natta og morgontimane fredag, og at dei ramma bydelen Fag Attann sør i Sana. Nyheitsbyråa melder at to eller tre bygningar er treft. Dødstrallene er venta å stige etter kvart som redningspersonell grev fram ofre i dei samanraste bygningane.

Onsdag blei minst 41 menneske drepne då luftangrep utført av koalisjonen ramma eit motell i Arhab, nord for Sana.

Koalisjonen som er leidd av Saudi-Arabia krigar mot den lokale Houthi-rørsla, som tok kontroll over Sana i september 2014. Etter at luftangrepa starta, har dei sivile tapa stige kraftig.

Koalisjonen har fått støtte frå USA i form av etterretningsopplysningar og logistikk.

(©NPK)