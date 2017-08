Thailand: Arrestordre mot avsett statsminister

– Forsvararen hennar seier ho er for sjuk til å vere til stades for domsavseiinga og ber om ei utsetjing. Retten trur ikkje på at ho er sjuk og sender derfor ut ein arrestordre, sa dommar Cheep Chulamon fredag.

Domsavseiinga er blitt sett til søndag 27. september.

Yingluck står tiltalt for maktmisbruk og for å ha latt vere å slå ned på korrupsjon i samband med rissubsidieprogrammet som blei innført under hennar regjeringstid.

Shinawatra har heile tida hevda at ho er uskuldig. I ein forsvarstale på over ein time på tampen av den 18 månader lange rettssaka sa ho at ho innførte ordninga i god tru om å auke inntektene til dei fattigaste i landet.

