frontpage Russland: Syrias siste anlegg for kjemiske våpen er øydelagt

Russland: Syrias siste anlegg for kjemiske våpen er øydelagt

Syrias to siste anlegg for kjemiske våpen, som inntil nyleg låg i opprørskontrollerte område, er no øydelagde, opplyser russiske styresmakter.