Peter Madsen nektar skuld i likskjending

Ifølgje ei pressemelding fredag morgon er siktinga mot Madsen no også utvida til å gjelde likskjending.

Madsen nektar skuld i både drap og likskjending, opplyser politiet.

Politiet vil av omsyn til den vidare etterforskinga ikkje gi fleire opplysningar om kva Madsen har forklart i avhøyr.

Madsen blei for knappe to veker sidan siktet for aktlaust drap etter at den svenske journalisten Kim Wall (30) blei meldt sakna under ein reportasjetur på ubåten til dansken.

Måndag blei Wall funnen død. Politiet har slått fast at hovudet hennar, armar og bein blei avskore før ho blei dumpa i sjøen utanfor København.

Dykkarar frå det danske forsvaret har på oppmoding frå politiet begynt å dykke i Dragør Havn utanfor København.

