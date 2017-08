Nye japanske sanksjonar mot Nord-Korea rammar kinesiske selskap

Kinesiske og namibiske selskap som handlar med Nord-Korea, vil ikkje lenger få tilgang til verdiar dei har plassert i Japan, opplyste ein talsmann for den japanske regjeringa fredag.

Ifølgje japanske styresmakter har Namibia trappa opp samarbeidet med Nord-Korea dei siste åra.

– Det er no på tide å bruke press, sa talsmannen Yoshihide Suga på ein pressekonferanse fredag.

Han opplyste at Japan vil fryse midla til seks organisasjonar og to enkeltpersonar med koplingar til Nord-Korea og understreka at målet er å stanse pengar som Nord-Korea bruker til å finansiere bygginga av langtrekkande rakettar og utvikle atomvåpen.

Beijing provosert

Straffetiltalane kjem få dagar etter at USA sette i verk sanksjonar mot russiske og kinesiske selskap som handlar med Nord-Korea. I tillegg blei enkelte personar med tilknyting til regimet i Pyongyang ført opp på USAs svarteliste.

USAs nye trekk i konflikten med Nord-Korea vakte sterke reaksjonar i Beijing.

Kina blir rekna som Nord-Koreas nærmaste samarbeidspartnar i regionen, men den asiatiske stormakta er også kritisk til at Nord-Korea med sitt våpenprogram bryt FN-resolusjonar.

Kina stoppa nyleg import av sjømat og jern frå nabolandet i tråd med vedtak i FNs tryggingsråd, men USA meiner at Kina ikkje gjer nok for å stagge Nord-Koreas rakett- og atomprogram.

Rakettestar og ordkrig

Sanksjonane kjem etter at Nord-Korea dei siste månadene har gjennomført ein rekke rakettestar. Denne veka offentleggjorde regimet bilete som tyder på at landet er i ferd med å utvikle enda fleire langtrekkande rakettmodellar.

Nord-Korea har også trua med å sende rakettar mot eit havområde ikkje langt frå den amerikanske stillehavsøya Guam, noko som inneber at dei må fly over Japan.

Trusselen er seinare trekt tilbake, noko som ein kort stund så ut til å føre til ein lita nedtrapping i den svært spente konflikten.

