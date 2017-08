Moderaterna-leiar Anna Kinberg Batra trekker seg 

Ifølgje Batra tok ho avgjerda om å gå av torsdag kveld. Då hadde elleve av fylkeslaga til partiet, i tillegg til ungdomsorganisasjonen til partiet, kravd hennar avgang.

På ein pressekonferanse fredag føremiddag grunngav ho avgjerda med at det ikkje lenger finst føresetnader for å gjere ein god jobb.

Ho sa også at ho ikkje ein einaste dag har angra på at ho blei partileiar, og at ho heller ikkje angrar på at ho har opna for eit samarbeid med Sverigedemokraterna.

– Eg er ikkje redd for det som er vanskeleg, då hadde eg ikkje tatt denne jobben, sa Batra.

Årsaka til opprøret mot Batra er at partiet scorar dårleg på meiningsmålingane, og Batra har fått skylda for mykje av nedgangen. I mai blei høgrepartiet mindre enn Sverigedemokraterna på ei måling som gav Moderaterna 18 prosent oppslutning.

Batra oppfordrar alle i partiet til å slutte opp om etterfølgjaren hennar. Ho takka også alle som har støtta henne, i tillegg til kollegaer i dei tre andre partia i den borgarlege Alliansen.

Batra har i praksis leidd Moderaterna sidan september 2014, men blei formelt valt til vervet i januar 2015.

– Eg angrar ingenting, slo ho fast under pressekonferansen.