Kvite farmarar dømde for grov vald mot svart mann i Sør-Afrika

Saka har vekt stor oppsikt i Sør-Afrika og har vekt vonde minne frå apartheidtida då den svarte befolkninga leid under det rasistiske styret til det kvite mindretalet.

Dei to kvite farmarane Willem Oosthuizen og Theo Martins Jackson vart også funne skyldige i å ha bortført Victor Mlotshwa, noko som skjedde i Mpumalanga-provinsen i 2016.

Dei to hevda under rettssaka at Mlotshwa hadde stole koparleidningar frå farmen deira, og at dei berre ville skremme han.

Dei filma sjølv hendinga med mobiltelefon, og retten fekk sjå opptak av korleis dei med makt tvang mannen ned i ei trekiste og la på lokket, mens han trygla for livet. Dei trua også med å sleppe ein slange ned i kista og å dynke den med bensin og tenne på.

Demonstrantar jubla utanfor rettslokalet då rettsavgjerda vart lesen opp. Dom i saka er venta 23. oktober.

(©NPK)