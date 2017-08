Føraren av varebilen i Rotterdam er sett fri

– Etterforskarane har ikkje funne noka kopling mellom mannen og terrortrusselen, heiter det i ei utsegn frå politiet i Rotterdam.

Mannen blei tatt inn til avhøyr av politiet onsdag kveld etter at det blei funne fleire gassflasker i varebilen han var i like ved konsertlokalet styresmaktene mente kunne vere eit terrormål.

Sjåføren blei lauslate torsdag kveld, men ein 22-åring som blei arrestert torsdag morgon i forbindelse med terrortrusselen, blir verande i politiets varetekt. Politiets talsmann Roland Ekkers seier 22-åringen blei arrestert i Brabant aust i Nederland. Politiet har ransaka bustaden til mannen.

– Han er i varetekt og blir avhøyrt om trusselen i Rotterdam, seier politiet.

Det var det amerikanske bandet Allah-Las som skulle ha halde konsert onsdag kveld. Bandet sa torsdag at dei ser fram til å finne eit nytt tidspunkt for konserten, og at dei vil sørgje for at alle som hadde kjøpt billettar til den avlyste konserten, får pengane sine tilbake.

