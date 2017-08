Tre omkom i ny båtulykke i Brasil

Den seinaste båtulykka fann stad i bukta utanfor Mar Grande, like ved Vera Cruz i den nordaustlege delstaten Bahia.

Ifølgje Globo og andre større brasilianske aviser, er tre personar bekrefta døde mens 21 passasjerar er redda. Lokalavisa Bahia Noticias skriv på si side at fem er bekrefta omkomne.

Det er uklart kor mange som er sakna, eller kor mange som var om bord i båten, som fraktar folk over den kort ruta mellom Mar Grande og byen Salvador. Lokale brannfolk seier til AFP at deira einingar framleis er på staden, og at dei ikkje har eksakte tal enno.

Ulykka fann stad dagen etter at ti mista livet då ein annan elvebåt sokk i Xingu-elva i den nordlege delstaten Para. Berre 19 av passasjerane er bekrefta redda etter ulykka, og det er framleis uklart kor mange som var om bord.

Ein reknar med at om lag 70 menneske var i båten då den sokk nær Ponta Negra.

