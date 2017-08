To av fire mistenkte for Barcelona-terroren er lauslatne

Det opplyser den føderale domstolen i Spania. Dommar Fernando Andreu bestemte at passet til Salh El Karib skal beslagleggjast, og at han må møte i retten ein gong i veka mens han blir etterforska av spanske styresmakter.

El Karib arbeidde ved ein nettkafé i Ripoll, den katalanske byen der ekstremistcella som ein reknar med stod bak angrepa i Barcelona skal ha blitt danna.

Han har vore i varetekt hos politiet sidan etterforskarane oppdaga at han visstnok hadde kjøpt flybillettar til nokre av medlemmene i ekstremistgruppa.

Tysdag bestemte den spanske domstolen å lauslate ein annan mistenkt med liknande restriksjonar, samtidig som to andre blei varetektsfengsla, mistenkte for drap og for å vere medlemmer av ei terrorgruppe.

I alt er 12 personar mistenkte for å ha stått bak eller hatt tilknyting til angrepa i Barcelona og Cambrils førre veke. Dei åtte andre mistenkte er døde, seks av dei er drepne av politiet.

15 personar blei drepne og over 120 menneske blei såra i dei dødelege angrepa i Catalonia førre torsdag.

