Opprøret mot svensk opposisjonsleiar held fram 

Dermed har i alt sju av fylkeslaga i partiet, blant dei Stockholm, tatt til orde for at partiet treng ein ny leiar for å sanke fleire veljarar.

Torsdag varsla Örebro, Gotland og Södermanland at dei vil ha ein ny leiar, mens fylkeslaga i Dalarna, Västerbotten og Uppsala stilte seg bak kravet allereie onsdag.

Også ungdomsorganisasjonen i partiet har varsla at den ikkje lenger har tillit til Batra.

Opprøret i det svenske høgrepartiet kjem etter lang tid med dårlege meiningsmålingar. Nedgangen er blitt forsterka etter at partiet i januar opna for samtaler med innvandringskritiske Sverigedemokraterna.

I mai fekk partiet 18 prosent på ei meiningsmåling, noko som var lågare enn oppslutninga om Sverigedemokraterna.

(©NPK)