Minnestund for Kim Wall i New York

– Ho var ein utruleg varm og morosam person. Ho var berre full av nysgjerrigheit og energi. Når vi var på ein reportasje saman, snakka vi med så mange menneske, og eg var alltid overraska over kor mykje energi ho hadde, seier amerikansk-kinesiske Ye Ming, som kjente Wall frå journaliststudiet ved Columbia-universitetet.

Minnehøgtida på området til universitetet i New York onsdag kveld var prega av mange lys og blomster, og ikkje minst Walls yndlingsmusikk, ifølgje Ye Ming.

Kim Wall voks opp i Malmö, men ho har budd i utlandet i lange periodar. Ho jobba både i Australia, India og Hongkong, i tillegg til at hennar arbeid som frilansjournalist tok henne verda rundt.

Onsdag blei ho stadfesta død av dansk politi etter at overkroppen hennar blei skylt inn mot land ved Amager i København. Ho blei meldt sakna fredag for to veker sidan etter å ha vore med på ubåten til Peter Madsen i samband med at ho ville skrive ein reportasje om han.

