Massedemonstrasjon for Saleh i hovudstaden i Jemen

Bakgrunnen for demonstrasjonen er at alliansen mellom Houthi-opprørarane, som kontrollerer byen, og Saleh har begynt å slå sprekkar.

Spenninga har auka den siste tida mellom Saleh og den tidlegare rivalen hans, opprørsleiar Abdul Malik al-Houthi. Dei to slo seg i 2014 overraskande saman i ein allianse som overtok kontrollen over hovudstaden. Houthi-alliansen kjempa seg heilt inn i provinsen Aden sør i Jemen før ein koalisjon leidd av Saudi-Arabia greip inn i ein massiv militærintervensjon på regjeringas side.

Massemønstringa torsdag markerte at det er 35 år sidan Det arabiske nasjonalistpartiet til Saleh blei danna. Oppmøtet er eit tydeleg signal om at den tidlegare presidenten framleis har mange tilhengjarar. Saleh styrte med jernhand i tre tiår før han gjekk av under folkeoppstand i 2012.

Den no 75 år gamle ekspresidenten beheldt støtta frå nokre av dei best utstyrte avdelingane i den jemenittiske hæren. Etter at Houthi-opprørarane tok kontroll over Sana hausten 2014, inngjekk styrkane til Saleh ein allianse med militsen.

