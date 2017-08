Innvandringa til Storbritannia fell 

Nedgangen kjem av både færre nykomne og ein auke i talet på EU-borgarar som forlèt landet.

Anslaget for den langsiktige innvandringa er no 588.000 personar, mens statistikkprognosane til styresmaktene viser at 342.000 vil forlate landet.

122.000 EU-borgarar forlét Storbritannia frå mars i fjor til og med mars i år, 31.000 fleire enn året før.

