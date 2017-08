FN: Ingen bevis for våpensmugling til Libanon

Onsdag sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley at Hizbollah-militsen tydeleg skryter av mengder med ulovlege våpen i Libanon og trugar med å øydeleggje nabolandet Israel.

– Tryggingsrådet kan ikkje halde fram som vanleg når det står så mykje på spel. Vi ber medlemmene av rådet om å hjelpe oss med å styrke UNIFILs nærvær og stå imot terror i Libanon og områda rundt, sa Haley.

Mens USA og Israel ønsker å styrke UNIFILs nærvær i landet ønsker Frankrike å fortsette å jobbe på same måte som i dag. Deira mandat går ut 31. august.

Michael Beary, leiaren for FNs fredsbevarande arbeid i Libanon, svarer på kritikken ved å understreke at dei i over eit tiår har klart å halde situasjonen i landet roleg og ved fleire høve har avverja store «misforståingar» mellom Hizbollah og Israel.

– Eg har ingen beviser for, og er heller ikkje blitt gitt noko informasjon om, våpensmugling inn på område der vi er til stades. Vi er veldig aktive i området, og om det fanst store lager med våpen, ville vi visst det, seier Beary.

FN opererer i områda på grensa til Syria, og det er Iran som er mistenkt for å smugle våpen til Libanon gjennom Syria.

