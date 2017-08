Stadig fleire tyrkarar søkjer asyl i Tyskland

22 prosent av søknadane vart innvilga, ifølgje eit dokument frå innanriksdepartementet som nyheitsbyrået DPA har fått tilgang til.

I mars fekk berre 8,9 prosent av tyrkiske asylsøkjarar innvilga asyl. Det var før ei tyrkisk folkeavstemming førte til grunnlovsendringar som gav betydeleg meir makt til president Recep Tayyip Erdogan.

Sevim Dagdelen, parlamentarikar for partiet Die Linke i Tyskland, meiner at auken i talet på asylsøknadar er eit teikn på at rettsstaten, demokratiet og respekten for menneskeverdet for lengst er kasta på båten i Tyrkia.

Trenden er den same i Noreg. I heile fjor kom det 89 asylsøkjarar frå Tyrkia til Noreg. Men berre på sju månader i år er det omtrent like mange, i alt 90 personar. Av tyrkarane som fekk behandla søknadane sine i fjor, fekk 9 prosent opphald i Noreg. I år gjeld dette 60 prosent av dei behandla søknadane.

