Rekordstor skogbrann i Canada

Skogbrannen dekkjer over 4.600 kvadratkilometer av det aude innlandet i provinsen, over dobbelt så mykje som den tidlegare største brannen i 1958. Brannen strekkjer seg over 130 kilometer og er forventa å brenne lenge.

– På tysdag hadde brannen halde seg på den same størrelsen det siste døgnet, men den kan spreie seg og bli endå større, seier Kevin Skrepnek, talsperson for skogbrannetaten.

46.000 personar har måtta forlate heimane sine då det var fare for at brannen kunne spreie seg, men dei fleste av desse har fått beskjed om at det er trygt å vende tilbake. 3.670 personar er framleis evakuerte, og nesten 12.000 fleire har blitt varsla om at dei kan få beskjed om å forlate heimane sine.

Dette har vore det verste året for skogbrann i British Columbia sidan registreringa starta, ifølgje Skrepnek. Over 3.900 brannmenn kjempa mot 134 skogbrannar over heile provinsen tysdag. Provinsen på Canadas vestkyst har vore i ein nødstilstand sidan 7. juli som følgje av dei mange skogbrannane.

