Redd Barna: 70.000 barn står i fare for å døy av svolt i Kenya

I ein rapport utarbeidd av UNICEF, Redd Barna, kenyanske styresmakter og ni andre humanitære organisasjonar, blir det peika på at tørken som har ramma landet, kan føre til ei svoltkatastrofe.

– Tørken har sett tusenvis av barn og familiar i ein livstruande situasjon, seier Francis Woods, Redd Barnas landsdirektør i Kenya. I det verst utsette området nordvest i landet lir 12 prosent av barn under fem år av alvorleg og akutt underernæring, viser rapporten. Den viser også alvorleg underernæring blant nesten 40.000 gravide og nybakte mødrer.

– Familiar i nokre av dei hardast ramma områda har blitt pressa til randa. Dei har mista husdyr og levebrød, og dei står no heilt utan mat og mjølk. Fleire overlever så vidt på berre eitt måltid om dagen dersom dei får tak i det, seier Woods.

Humanitære organisasjonar ber om meir bistand for å forhindre at ein allereie alvorleg situasjon blir forverra.

– Det internasjonale samfunnet må hjelpe med fleire middel for å støtte styresmaktene i Kenya og hjelpeorganisasjonane på bakken i å stoppe denne krisa. Dersom ikkje hjelpa kjem no, vil ein allereie ekstremt farleg situasjon for Kenyas barn og mødrer bli forverra, seier François Batalingaya, World Vision's landsdirektør i Kenya.

Kenya har vore ramma av tørke sidan slutten av 2016, ein tørke som påverkar halvparten av dei 47 fylka i landet, ifølgje FN.

