Over 40 drepne i flyangrep i Jemen

– Hjelpearbeidarar hentar framleis offer ut av ruinane, opplyser leiaren for Røde Halvmåne i Jemen, Hussein al-Tawil.

Andre kjelder fortel at minst 60 menneske skal ha blitt drepne under bombinga av mål i og rundt hovudstaden Sana natt til onsdag.

Eitt av måla som blei angripne, var eit motell i landsbyen Arhab, rundt 35 kilometer nord for Sana, som husar over 100 arbeidarar frå ein kat-farm i området. Ifølgje sjukehuskjelder blei alle som oppheldt seg i den to etasjar høge bygningen drepne.

TV-bilete viser døde menneske som blir pakka inn i laken og frakta bort frå staden, men det er uklart kor mange som framleis er i ruinane.

Nokre kilometer unna blei ei vegsperring, bemanna av Houthi-opprørarar, angripen. Mange skal ha blitt drepne også i dette angrepet.

Massiv bombing

Over 10.000 menneske er ifølgje FN drepne i sidan Saudi-Arabia våren 2015 gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen, i spissen for ein USA-støtta regional koalisjon.

Houthi-opprørarane tok kontroll over Sana i september 2014 og dreiv president i landet Abd-Rabbu Mansour Hadi i eksil.

Saudi-Arabia oppgav sjølv tidlegare i år å ha gjennomført over 100.000 flyangrep i Jemen og blir av menneskerettsorganisasjonar skulda for krigsbrotsverk.

Krigsbrotsverk

Amnesty International og Human Rights Watch har bedt USA, Storbritannia og Frankrike om å stanse alle leveransar av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia, med tilvising til dei store sivile tapa krigføringa deira i Jemen forårsakar.

I utkastet til ein FN-rapporten som nyleg blei kjent, blir det slått fast at minst 1.340 barn blei drepne i krigshandlingar i Jemen i fjor.

683 av barna blei ifølgje rapporten drepne i flyangrep frå den saudileidde koalisjonen, som også er skulda for å ha stått bak dei fleste av angrepa mot sivile mål som skular og sjukehus.

Dronar og kommandoraid

I tillegg til å støtte krigføringa til Saudi-Arabia i Jemen, fører USA eigen krig i landet. Den er retta mot al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP), som har eit stort nærvær i Jemen.

USA har gjennomført ei rekke droneangrep mot påståtte al-Qaida-mål, og president Donald Trump gav tidlegare i år også klarsignal til kommandoraid mot antatte al-Qaida-leiarar.

Svelt og kolera

På toppen av krigføringa mot Jemen, står landet midt oppe i ei alvorleg matvarekrise og opplever ein koleraepidemi som er ute av kontroll.

Ifølgje FN er rundt 20 millionar menneske i Jemen avhengig av matvarehjelp utanfrå og situasjonen er kritisk for halvparten av dei.

Over 500.000 menneske er smitta i koleraepidemien, som har kosta rundt 2.000 menneske livet sidan april.

Krigshandlingane i Jemen gjer det svært vanskeleg å nå fram med hjelp til dei som treng det.

