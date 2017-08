Nord-Korea legg fram ny rakettplan 

Nord-Koreas statlege nyheitsbyrå KCNA publiserte onsdag det som truleg er bilde av skisser for ein eller to nye rakettar.

Kim Jong-un er avbilda under eit besøk på ein rakettmotorfabrikk, og i bakgrunnen kan ein sjå det som truleg er konseptskisser. På det eine bildet kan ein tydeleg sjå ei skisse av eit missil som har fått namnet «Pukguksong-3".

Til no har ein berre kjent til den langtrekkjande raketten «Pukguksong-2". Skissa tilseier at raketten er designa for å kunne fly endå lengre enn forgjengaren.

Bilda blir publisert få dagar etter at USA og Sør-Koreas årlege militærøving begynte. Ifølgje analytikarar avslører bilda større teknologiske framsteg og ambisjonar.

Kim skal også ha gitt ordre om produksjon av fleire rakettmaskiner og rakettstridshovud.

