Netanyahu åtvarar Putin mot trussel frå Iran

Under eit møte med president i Russland Vladimir Putin i den russiske byen Sotsji onsdag åtvara statsminister i Israel Benjamin Netanyahu mot Iran. Putin er ein sterk støttespelarar av regimet til Bashar al-Assads i Syria. Også Iran står sterkt på Assads side.

Russland har behalde nære samband både til Israel og Iran – trass i gjensidig fiendskap mellom dei to landa.

Netanyahu meiner Iran prøver å etablere permanent nærvær i det krigsherja Syria, og peiker på at landet allereie har stor påverknad i Irak, Jemen og Libanon.

Netanyahu skuldar Iran for å fylle vakuumet som har oppstått etter at IS er blitt sterkt svekte.

Israel har i mange år frykta at Iran utviklar atomvåpen – som kan bli brukt mot dei.

– Vi kan ikkje for eit sekund gløyme at Iran dagleg trugar med å knuse Israel, uttalte Netanyahu.

