Hillary Clinton fekk frysningar av Trump under debatt 

Opptrinnet fann stad under ein direktesendt debatt i St. Louis 9. oktober i fjor, da Trump fleire gonger gjekk tett opptil ryggen på Clinton mens ho hadde mikrofonen.

I den nye sjølvbiografien sin «Kva skjedde», som blir lansert 12. september, fortel Clinton korleis ho så vidt greidde å beherske seg og mest av alt hadde lyst til å snu seg og rope «Hald deg unna meg ditt kryp, gå vekk!".

– Eg tenkte at dette er ikkje OK. Dette var den andre debatten i presidentvalkampen og Trump raga bak meg. To dagar tidlegare hadde heile verda høyrt korleis han skrytte av å berøre kvinner. Der stod vi på ei lita scene og uansett kvar eg gjekk, følgde han tett etter meg, stira på meg og gjorde grimasar. Det var utruleg ubehageleg å kjenne at han pusta meg i nakken, eg fekk frysningar, fortel Hillary Clinton i eit opptak der ho les utdrag frå den kommande sjølvbiografien.

– Det var eitt av desse augeblikka der du ønskjer at du kunne stanse opp og spørje alle rundt deg «Vel, kva ville de ha gjort. Held du deg roleg, smiler og fortset som om han ikkje gjentatte gonger har invadert intimsona di? Eller snur du deg, ser han i auga og seier høgt og klart: Hald deg unna meg ditt kryp, gå vekk!", fortset ho.

– Eg beheldt roa, godt hjelpt av eit langt liv der eg har måtta handtere vanskelege menn som har prøvd å avfeie meg, fortel Clinton vidare.

– Kanskje er eg litt for flink til å behalde roa, til å bite ting i meg, til å klore meg sjølv i ein knytt neve og smile, mens eg heile tida er fast bestemt på å stå fram fatta overfor omverda, seier ho.

(©NPK)