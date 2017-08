Dansk politi bekreftar at det parterte liket er Kim Wall

I ei Twitter-melding bekreftar politiet at DNA-prøvar viser treff mellom torsoen som er funnen og Kim Wall.

Politiet har kalla inn til ein pressekonferanse klokka 9.

Wall forsvann for snart to veker sidan under ein tur i den heimelaga ubåten til danske Peter Madsen. Han er arrestert og sikta for aktlaust drap under særdeles skjerpande omstende.

Madsen har forklart at Wall døydde som følgje av ei ulykke om bord i ubåten, og at han deretter kasta henne over bord.

Måndag vart det funne ein kvinnetorso i sjøen. Liket mangla hovud, armar og bein.

Tysdag fortsette søket, og dykkarar frå forsvaret søkte gjennom blant anna fiskegarn, men det vart ikkje gjort nokon funn. Dykkarar har også søkt i fleire område etter å ha fått tips om moglege likdelar, men utan resultat. Heimevernet assisterer også i omfattande søk langs kystlinja i funnområdet.