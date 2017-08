Charlie Hebdo med muslimkritisk framside etter Barcelona-terror

I etterkant av terrorangrepet i Spania i førre veke, har Charlie Hebdo trykka ei framside som viser to personar som ligg i blodpølar etter å ha blitt påkøyrde av ein varebil. På sida står det «Islam, den evige fredsreligionen» – ein bodskap som tydeleg er meint ironisk.

Framsida viser til angrepet i Barcelona, kor 13 menneske blei drepne og over hundre skadde då ein varebil meia ned folk i sentrum av Barcelona. Ei kvinne blei drepen i eit liknande angrep i byen Cambrils mens ein mann blei drepen då gjerningsmannen kapra bilen hans.

Gjerningsmennene skal ha vore radikaliserte muslimar, men i sosiale medium meiner fleire at Charlie Hebdo går for langt når magasinet antydar at heile religionen er valdeleg.

– Når du er journalist er du nøydd til å vere tilbakehalden, fordi å komme med desse skuldingane kan bli brukt av andre, seier tidlegare parlamentsmedlem og landbruksminister Stephane Le Foll.

Han kallar bodskapen for «ekstremt farleg».

Charlie Hebdo-redaktør Laurent Sourisseau grunngir framsida med at ekspertar og politikarar unngår vanskelege spørsmål for å ta omsyn til moderate, lovlydige muslimar.

– Debattane og spørsmåla om rolla til religion – og spesielt for Islam – har forsvunne fullstendig, seier han.

Charlie Hebdo blei sjølv råka av eit terrorangrep i 2015, kor 12 personar blei drepne.

