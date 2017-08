Taliban: Afghanistan vil bli ein gravplass for USA

Trump ville i utgangspunktet trekkje amerikanske styrkar ut av Afghanistan, men etter nøye vurderingar har han endra meining.

– Ei rask tilbaketrekking vil føre til eit maktvakuum, som terroristar vil utnytte, sa Donald Trump då han måndag la fram sin nye strategi for Afghanistan og Sør-Asia.

Taliban svarar med å krevje at USA trekkjer alle soldatar ut av landet.

– Dersom ikkje USA snart trekkjer styrkane sine frå Afghanistan, vil Afghanistan bli endå ein gravplass for denne supermakta i det 21. hundreåret, seier talsmann Zabiullah Mujahid i ei utsegn få timar etter at Trump presenterte det som blir omtalt som ein ny strategi.

Taliban stemplar også strategien som «gammal» og «uklar».

Førre veke sende Taliban eit ope brev til den amerikanske presidenten der dei åtvara mot å sende fleire soldatar og la til at det ville forlenge USAs allereie lengste krig.

Taliban har også uttalt at dei ikkje er klare for fredsmekling før USA og Nato gir dei ei tidsramme for å trekkje styrkane ut av landet.

På ubestemt tid

Men Trump vil ikkje gi nokon frist for når det amerikanske engasjementet skal trappast ned. Han sa at hans Afghanistan-strategi ikkje vil vere basert på ei tidslinje, men på situasjonen i felten. Presidenten ville ikkje snakke om talet på soldatar, men kort tid før han skulle tale melde Fox News at Trump har godkjent utstasjonering av ytterlegare 4.000 soldatar i Afghanistan.

Forsvarsdepartementet har tidlegare anbefalt å sende ytterlegare 3.800 soldatar til Afghanistan, hovudsakleg som rådgjevarar for den afghanske hæren.

Det er snart 16 år sidan USA gjekk inn i Afghanistan, og fleire i den indre kretsen til presidenten er kritiske til å investere endå fleire ressursar i ein krig som tydelegvis ikkje har nokon slutt. I dag assisterer rundt 8.400 amerikanske soldatar sikkerheitsstyrkane i Afghanistan.

Lovar å utslette IS

Presidenten sa at han deler frustrasjonane over den vedvarande situasjonen, men at sikkerheitstrusselen i Afghanistan og områda rundt er enorme.

– Til sjuande og sist er det opp til Afghanistan å styre sitt eige komplekse samfunn. Vi er ikkje med på å byggje ein nasjon, vi drep terroristar, sa Trump.

Men han er også open for å forhandle med Taliban, samtidig som han seier at USA vil utslette IS og knuse al-Qaida, for slik å stanse terrorangrep.

– Ein dag vil det kanskje vere mogleg å komme til ei politisk semje som gjer det mogleg å inkludere delar av Taliban i Afghanistan, sa Trump.

Får ros frå eigne rekker

Den republikanske senatoren John McCain rosar avgjerda om å sende fleire soldatar og seier Trump må begynne å te seg som ein «øverstkommanderande i krigstid».

Men han meiner også at strategien kjem på overtid.

– Han må jamleg snakke til det amerikanske folket og til dei som kjempar på deira vegne, om kvifor vi kjempar, kvifor det er verdt det og korleis vi skal lykkast, seier McCain.

Den republikanske leiaren i Representanthuset, Paul Ryan, meiner at USA no har ein mykje meir tydeleg og heilskapleg strategi enn kva som har vore tilfelle tidlegare.

– Ei trygg hamn for terroristar

Presidenten nytta også høvet til å rette kritikk mot Pakistan.

– Vi kan ikkje lenger teie om at Pakistan er ei trygg hamn for terrororganisasjonar. Pakistan har mykje å vinne på å samarbeide i Afghanistan. Dei har mykje å tape på å fortsette å huse kriminelle og terroristar, sa Trump.

Han understreka at det er på tide at landet jobbar for fred og orden.

– Vi har betalt Pakistan milliardar på milliardar berre for å oppleve at dei husar dei same terroristane som vi slåst mot.

