Nord-Korea med nye truslar som svar på militærøving i Sør-Korea

Måndag starta den elleve dagar lange Ulchi Freedom Guardian-øvinga på Koreahalvøya, der ein datasimulert krig er ein viktig del av opplegget.

– Det er ingen som kan gå god for at øvinga, som har samla store styrkar i Sør-Korea, ikkje går over til å bli faktiske krigshandlingar, no som spenningane på den koreanske halvøya har nådd nye høgder, heiter det i ei utsegn frå Pyongyang tysdag.

Dersom dette skulle skje lovar Nord-Korea å vere nådelause i sitt svar.

Stemninga mellom Pyongyang og Washington er blitt stadig meir anstrengt sidan Nord-Korea prøveskaut to interkontinentale ballistiske missil i juli som tilsynelatande har delar av USA innan rekkjevidd. Dessutan har diktaturet trua med å sende rakettar mot den amerikanske stillehavsøya Guam. USAs president Donald Trump lovde å svare med «eld og vreide».

Ulchi Freedom Guardian-øvinga har vore arrangert sidan 1976. Øvinga er i stor grad datasimulert.

(©NPK)