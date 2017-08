EU skal granske oppkjøp av landbruksgigant

Dei to selskapa er blant dei største produsentane i verda av sprøytemiddel og frø. Konkurransekommissæren i EU Margrethe Vestager er derfor uroa for at det samanslåtte selskapet kan få ein for dominerande posisjon.

– Frø og sprøytemiddel-produkt er essensielle for bønder, og i siste instans for forbrukarane, sa ho tysdag.

– Vi må sørgje for effektiv konkurranse slik at bønder har tilgang til innovative produkt, betre kvalitet, og også at dei kan kjøpe produkt til konkurransedyktige priser.

Etter langvarige oppkjøpssamtaler baud Bayer i fjor 62 milliardar dollar for Monsanto, noko det amerikanske selskapet godtok. Summen svarar til over 500 milliardar kroner, og oppkjøpet er, dersom det blir godkjent, det dyraste i tysk næringslivshistorie.

Naturvernarar har uttrykt stor skepsis til oppkjøpet, sidan dei fryktar at det samanslåtte selskapet vil presse bønder til å bruke meir sprøytemiddel og genmodifiserte planter.

EU-kommisjonen varslar ei avgjerd i saka innan 8. januar 2018.

