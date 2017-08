Texas-universitet flyttar sørstatsmonument

Rektor Greg Fenves gav seint søndag ordre om at statuane skulle fjernast umiddelbart frå University of Texas' hovudcampus og plasserast på museum.

Det var eit stort politioppbod, og området blei sperra av då arbeidet med å ta ned monumenta fann stad i nattestimane.

Fenves seier statuane av Robert E. Lee og to andre sørstatsgeneralar skal flyttast til det universitetseigde Briscoe Center for American History. Ein statue av sørstatspresident Jefferson Davis blei fjerna frå området og plassert på museet i allereie 2015.

President Donald Trump har gått hardt ut mot fjerning av statuar av sørstatsgeneralar frå borgarkrigen, då sørstatane ønskte å lausrive seg og behalde slaveriet.

– Dei fryktelege utfaldingane av hat ved University of Virginia og i Charlottesville sjokkerte og bedrøva nasjonen. Desse hendingane gjer det klart, no meir enn nokon gong, at sørstatsmonument har blitt til symbol på moderne kvit overmakt og nynazisme, seier Fenves.

Debatten om sørstatsmonument blussa opp førre veke etter at nynazistar og andre tilhengjarar av kvit overmakt deltok i valdelege protestar mot fjerninga av ein statue av Robert E. Lee i Charlottesville. Ei kvinne blei drepen og 19 skadde då ein mann som hadde protestert saman med dei høgreekstreme, køyrde inn i ei gruppe motdemonstrantar.

