FN: Tusenvis vil flykte frå IS-kontrollerte område i Irak

Lise Grande, FNs koordinator for humanitære saker i Irak, beskriv situasjonen i Tal Afar som veldig vanskeleg. Folk manglar mat og vatn, og i ei pressemelding opplyser Grande at 30.000 allereie har flykta frå området, utan å gi noka tidsramme.

Pressemeldinga kjem kort tid etter at Iraks statsminister Haider al-Abadi varsla at offensiven mot den nordirakiske byen er i gang. Grande er bekymra for sivile i området og ber begge partar om å beskytte dei.

Dei anslagsvis 1.000 jihadistane som framleis har kontroll over byen, blir skulda for å ha brukt sivile som menneskelege skjold då irakiske og allierte fly bomba Tal Afar førre veke.

Tal Afar ligg rundt 70 kilometer aust for Mosul, og er eitt av dei siste IS-kontrollerte områda i Irak. Då Tal Afar vart tatt av IS i juni 2014, hadde byen rundt 200.000 innbyggjarar, men det er umogleg å vite kor mange som framleis oppheld seg der, ettersom byen er isolert frå omverda.

(©NPK)