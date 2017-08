Dødstalet etter Spania-terror oppjustert til 15

Innanriksminister i Catalonia Joaquim Forn stadfestar at det er samanheng mellom terrorangrepa og ei bilkapring nord for Barcelona. Ein mann blei funnen drepen i bilen, og han blir no rekna som det 15. dødsofferet.

Younes Abouyaaqoub (22), som er mistenkt for å ha køyrd angrepsbilen i Barcelona, er framleis på frifot. Politiet åtvarar om at han blir rekna som farleg, og at han kan ha vore væpna.

13 menneske blei drepne og over hundre skadde då ein varebil meia ned folk i sentrum av Barcelona torsdag. Éin person blei drepen i eit liknande angrep i byen Cambrils natta etter.

Måndag opplyste styresmaktene at alle offera for angrepa er blitt identifiserte.

Abouyaaqoub blir rekna å vere den einaste medlemmen av gruppa som stod bak angrepa, som framleis er på frifot. Dei andre medlemmene er anten drepne av politiet, arrestert eller omkomme etter ein eksplosjon som truleg blei løyst ut då gruppa prøvde å lage bomber.

(©NPK)