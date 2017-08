Verdsleiarar fordømmer angrepet i Barcelona

– USA fordømmer terrorangrepet i Barcelona, Spania, og vil gjere alt som er nødvendig for å hjelpe. Ver harde og sterke. Vi elskar dykk! skreiv president Donald Trump på Twitter etter angrepet torsdag kveld.

Russlands president Vladimir Putin følgde opp med å be verda samle seg i ein kompromisslaus kamp mot terror.

Frankrikes president Emmanuel Macron skreiv også ei melding der han viser solidaritet med Barcelona, og EU-president Donald Tusk skriv at heile Europa står saman med Barcelona.

Liknande meldingar har kome frå ei lang rekkje statsleiarar i Europa. Også FNs tryggingsråd «fordømmer på det sterkaste dette barbariske og feige terrorangrepet».

– Medlemmene i tryggingsrådet uttrykkjer si djupaste medkjensle og kondolanse overfor familiane til offera og Spanias regjering. Dei ønskjer dei skadde rask betring, heiter det i ei fråsegn.

– FN viser solidaritet med den spanske regjeringa i kampen mot terror og valdeleg ekstremisme, seier FNs generalsekretær, António Guterres.

– Eg fordømmer det forferdelege angrepet i Barcelona. Mine tankar går til alle ramma. Vi står samla i kampen mot terror, skriv NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Ifølgje Vatikanets talsmann Greg Burke er paven svært bekymra over angrepet. Han følgjer utviklinga tett og vil be for offera og deira familiar.

Den spanske kongefamilien har også komme med ei uvanleg krass fråsegn: «De er snikmordarar, kriminelle som ikkje får terrorisere oss. Heile Spania er Barcelona».

Også fotballklubben Barcelona er skaka av angrepet. Lionel Messi uttalte at folk må avvise alle valdshandlingar.

– Det er mange fleire av oss som ønskjer å leve i ei verd i fred, utan hat og der respekt og toleranse er grunnlaget for sameksistens, seier han.

