Spanske styresmakter seier det er forbindelse mellom dei to angrepa

Catalonias innanriksminister Jouaquin Forn seier til radiostasjonen RAC 1 at angrepet i Cambrils er utført på same måte som det i Barcelona åtte timar tidlegare. Han gir ingen nærmare detaljar.

Fredag morgon var status at 13 menneske vart drepne og over 100 vart såra i bilangrepet i Barcelona. Tilstanden er kritisk for 15 og alvorleg for ytterlegare 23, og det er venta at dødstalet kan stige. Blant dei drepne er tre tyskarar og ein belgiar identifiserte så langt.

Den øvre delen av Las Ramblas ber framleis preg av terrorhandlinga torsdag, der ein kvit varebil sikksakka nedover midtrabatten for å treffe flest mogleg menneske.

Nytt angrep

Berre timar seinare kom meldingar om eit nytt angrep. Fem menn i ein kvit Audi A3 prøvde seg på ei liknande terrorhandling i hamnebyen Cambrils, men vart skotne og drepne av politiet.

Politikjelder seier at fleire hadde bombebelte som vart tekne hand om av spesialistar frå antiterrorgruppa. Seks sivile og ein politimann vart såra i Cabrils.

Mannen som køyrde den leigde varebilen i Barcelona, er stadig på frifot, mens to andre personar er arresterte, ein frå den spanske enklaven Melilla i det nordlege Afrika og ein frå Marokko. Politiet har ikkje sagt noko om deira rolle i terroraksjonen. Dei to vart arresterte i byane Ripoll og Alcanar. I den sistnemnde byen var det torsdag kveld ein gasseksplosjon som politiet granskar nærmare.

Hovudgata Las Ramblas i Barcelona er stadig stengt. Politietterforskarane er langt frå ferdige, og det er eit omfattande oppryddingsarbeid som må gjerast i gatebildet. Knust glas, blodspor, opprivne klede og øydelagde barnevogner må fjernast.

Politiet gjennomsøker framleis gater og oppgangar på jakt etter fleire gjerningsmenn.

Sorg

Spanias statsminister Mariano Rajoy drog straks til Barcelona då nyheita om angrepet spreidde seg.

– Vi står saman i sorga. Og vi er fast bestemt på å overvinne dei som vil knuse våre verdiar og vår måte å leve på, sa Rajoy i ein direktesendt fjernsynstale.

Dei drepne og såra kjem frå 24 land, noko som speglar at Barcelona er eitt av verdas fremste turistmål. Las Ramblas er rangert høgt blant dei aller mest kjente avenyane, på linje med Champs Elysee og Fifth Avenue.

