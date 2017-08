Nest varmaste julimånad som er målt

Tala som vart offentleggjort torsdag, viser at overflatetemperaturen til lands og til havs var 0,83 grader høgare enn gjennomsnittet for juli i førre hundreår, opplyser amerikanske meteorologiske styresmakter (NOAA). I det 20. hundreår var det i snitt 15,8 grader i juli månad.

NOAA har globale vêrdata som strekkjer seg tilbake til 1880. Det einaste året med høgare julitemperatur enn målinga i år, var i fjor. Juli 2017 var dessutan den 391. månaden på rad med høgare temperatur enn snittet for førre hundreår. 41 år på rad har juli vore varmare enn den normalen, og ni av dei ti varmaste julimånadane har kome etter hundreårsskiftet.

Oppsummeringa frå NOAA viser også at det var mindre havis i Arktis og Antarktis i juli i år enn snittet for same månad i perioden 1981–2010. I Arktis var utstrekninga 16,1 prosent mindre, mens den var 4,5 prosent mindre i Antarktis. Brorparten av ismassane i Antarktis ligg dessutan permanent over land og er ikkje med i den aktuelle målinga.

Målet med NOAA-rapporten er å bidra til å gi styresmakter, næringsliv, akademikarar og publikum eit grunnlag for å ta klimarelaterte avgjerder.

