IS: – Angrepet i Barcelona utført av våre folk

I ei fråsegn frå IS på nettstaden Amaq heiter det at angrepet vart gjennomført av «Den islamske stats soldatar» som svar på ei oppfordring frå gruppa om å ramme land som deltar i koalisjonen som kjempar mot IS i Irak og Syria.

To personar er arresterte etter angrepet, som politiet beskriv som «eitt terrorangrep der hensikta var å drepe så mange menneske som mogleg». Sjåføren av bilen skal framleis vere på frifot.

13 personar er så langt bekrefta drepne. 80 menneske er såra, 15 av dei alvorleg. Det var minst 18 nasjonalitetar blant dei som vart ramma. Utanriksdepartementet har ingen opplysningar som tyder på at det er nordmenn blant dei.

