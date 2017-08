Erdogan ber tyrkarar halde seg unna dei tre største partia i Tyskland 

Tyrkarar bør verken stemme på det konservative partiet til statsminister Angela Merkel (CDU), Sosialdemokratane (SPD) eller Dei Grøne, meiner Erdogan.

– Ikkje gjer feil ved å stø dei. Ikkje Kristelegdemokratane, Ikkje SPD, ikkje Dei Grøne, sa Erdogan etter fredagsbønna i Istanbul.

Ifølgje Erdogan handlar det om æra til tyrkarane.

– Dette er ein kamp for ære for alle mine borgarar i Tyskland, seier han ifølgje nyheitsbyrået Anadolu.

Forholdet mellom Tyskland og Tyrkia har vore svært kjølig etter at tyrkiske politikarar blei nekta å drive valkamp i Tyskland i forkant av folkeavstemminga i april som førte til grunnlovsendringar som gav den tyrkiske presidenten auka makt.

Krisa spissa seg enda meir til etter at tyrkiske styresmakter arresterte og varetektsfengsla ein tysk menneskerettsaktivist som deltok på eit seminar utanfor Istanbul i juli. Tidlegare i år blei ein tysk-tyrkisk korrespondent for storavisa Die Welt varetektsfengsla. Begge er sikta for å ha hatt kontakt med grupper som i Tyrkia er stempla som terrororganisasjonar.

Tyrkia krev at Tyskland utleverer om lag 4.500 personar som tyrkiske styresmakter meiner var involvert i kuppforsøket i fjor sommar.

(©NPK)