Dyrevernar funnen skoten og drepen i Tanzania

Lotter oppretta ei eiga stifting, PAMS Foundation, som har leidd an i arbeidet for å beskytte elefantane i Tanzania. I ei erklæring frå PAMS heiter det at dei tilsette er knust over nyheita om Lotter er skoten og drepen i Daar es Salaam.

Motivet for drapet på den sørafrikanske dyrevernaren er ukjent,

Den anerkjente britiske miljøvernforkjemparen Jane Goodall beskriv Lotter som ein helt, ein mann som har møtt hard motstand og fått personlege truslar for sin kamp for å beskytte dyrelivet i Tanzania.

PAMS finansierer ei tanzaniansk granskingsgruppe som dei siste åra har klart å bringe nesten 900 krypskyttarar og bakmenn i elfenbeinshandelen for retten. Blant dei er kinesiske Yang Fenlan, kjent som elfenbeinsdronninga. Ho står for retten i Tanzania for å ha sendt ut 706 støyttenner ulovleg i perioden 2000–2014.

Tanzania er eitt av landa er som er verst ramma av krypskyttarar. Det siste tiåret er 66.000 elefantar skotne og drepne ulovleg. Men PAMS opplyser at det har vore ein nedgang i krypskytteri sidan 2014.

– Wayne Lotter var overbevist om at lokalsamfunna måtte involverast i kampen for å bevare dyrelivet. Gjennom sitt arbeid i PAMS har han lært opp hundrevis av viltvaktarar i landsbyar over heile Tanzania, seier Goodall.

