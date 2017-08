SOHR: Rundt 60 sivile drepne i USA-leidde luftangrep mot Raqqa

Blant dei døde er det 21 barn, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som baserer opplysningane sine på ei rekke lokale kjelder. Offera blei drepne i luftangrep frå måndag til onsdag.

Samtidig som byen blir bomba frå lufta av den fleirnasjonale koalisjonen, der både vestlege og arabiske land deltar, går det føre seg harde kampar mellom IS og opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF) inne i gamlebyen i Raqqa.

Om lag 25.000 sivile er framleis fanga inne i Raqqa, ifølgje ei oversikt frå FN.

SDF, som har mange kurdiske medlemmer, har no kontroll med 70 prosent av gamlebyen, ifølgje SOHR.

Totalt sett skal SDF ha inntatt cirka halvparten av byen, men motstanden frå IS er hard, og sivile har også blitt drepne i krysselden og idet dei har prøvd å flykte frå byen.

Den USA-leidde koalisjonen hevdar at den tar alle moglege forholdsreglar for å unngå sivile tap, men har innrømt at 624 sivile har mista livet i luftangrep mot IS i Syria og Irak sidan dei begynte i 2014. Det er eit tal som mange menneskerettsgrupper meiner er sterkt underdrive.

(©NPK)