Dansk politi ber båteigarar om hjelp i ubåtsaka

Den svenske journalisten Kim Wall, som gjekk om bord i ubåten torsdag i førre veke, er framleis sporlaust forsvunne.

Ifølgje etterforskningsleiar Jens Møller har politiet ei klar kjensle av at ein leitar etter ein død person.

Politiet sende torsdag ut ei videomelding på YouTube der Møller ber om hjelp frå folk i det maritime miljøet.

Ubåten vart sett rundt midnatt natt til fredag, og dukka først opp igjen sør for Drogden fyr neste formiddag. Her sokk båten, og Madsen vart redda opp av sjøen av ein privatbåt.

Då han kom i land, vart han arrestert, og han er no varetektsfengsla sikta for aktlaust drap på Wall under særdeles skjerpande omstende.

(©NPK)